Preparador físico do RB destaca vantagem de ter ‘bastante’ tempo para treinar

Ter “bastante” tempo de pré-temporada é uma vantagem para o Rio Branco, na visão do preparador físico Tuka Ribeiro. Essa condição, segundo ele, possibilita que a comissão técnica aumente a carga de treinamento a cada semana e faça adaptações nas atividades ao longo do tempo, diferente de outros clubes.

De acordo com Tuka, equipes que têm até oito semanas de trabalho até o início de uma competição “otimizam o máximo que podem”.

Profissional avaliou positivamente a performance dos jogadores – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

No caso do Tigre, que começou a treinar no dia 2 de março, há pelo menos mais três meses de preparação até o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha – a competição deve acontecer só no segundo semestre.

O preparador contou que a comissão técnica comandada pelo treinador Marcos Campangnollo tem integrado trabalhos físicos, técnicos e táticos. “Nós vamos dando, além da carga física aos atletas, uma oportunidade de eles irem entendendo tecnicamente e taticamente como devem se comportar”, disse.

Tuka também elogiou a performance dos jogadores. “Os atletas têm correspondido muito bem, e nós estamos contentes com o que eles vêm apresentando. A ideia é melhorar a cada semana, a cada ciclo, e fazer todos os trabalhos voltado para o modelo que o treinador Campangnollo gostaria de ter na equipe”, afirmou.