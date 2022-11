Prenda Gaúcha conquista pódios em corrida em Americana

Edna Cristina da Silva foi a campeã geral nos 5 km entre as mulheres; Reinaldo Nascimento foi segundo no masculino

A equipe da Churrascaria Prenda Gaúcha, que tem o apoio do LIBERAL, conquistou dois pódios na disputa da corrida Dunamis na Copa do Mundo, realizada no Jardim Ipiranga, em Americana, no último domingo (6).

Edna Cristina da Silva foi a campeã geral nos 5 km feminino – Foto: Prenda Gaúcha / Divulgação

O time conseguiu o primeiro lugar geral feminino com a atleta Edna Cristina da Silva, nos 5 km, e um segundo lugar geral masculino com Reinaldo Nascimento, na mesma distância.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para Reinaldo, que além de atleta é representante da equipe, o time vem apresentando melhora de desempenho nas disputas. “Estamos evoluindo aos poucos, todos os atletas sabem que cada segunda que a gente diminui no tempo é muito difícil”, destacou.

Reinaldo Nascimento foi o segundo colocado geral nos 5 km masculino – Foto: Prenda Gaúcha / Divulgação

O time da Prenda Gaúcha é treinado por André Zappia e conta também com o apoio da Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin, fisioterapeuta Marcelo Malteze e Pat Modas.