Prefeitura de Hortolândia oferece aulas gratuitas de hidroginástica

As aulas são realizadas pelo Projeto Escolinhas Esportivas para pessoas à partir dos 14 anos de idade

A Prefeitura de Hortolândia oferece vagas, por meio do Projeto Escolinhas Esportivas, para a prática gratuita de hidroginástica no complexo Poliesportivo Nelson Cancian, no Jardim Nova Hortolândia.

Aulas gratuitas são oferecidas para pessoas com 14 anos ou mais – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

As aulas são realizadas para pessoas à partir dos 14 anos de idade e acontecem de segunda a sexta-feira, em vários horários, que variam das 7h às 18h.

Para realizar a inscrição, basta ser morador de Hortolândia e comparecer ao espaço. As vagas são limitadas.

Mais informações sobre a hidroginástica e outras atividades esportivas disponíveis neste e em outros espaços podem ser obtidas pelo telefone (19) 39651400, no ramal 7410.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti