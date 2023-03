Prefeitura de Americana vai construir campo society no Jardim Alvorada

A Prefeitura de Americana vai construir um campo society na Praça Jorge Arbix, localizada na entrada principal do Jardim Alvorada. A abertura da licitação foi publicada pelo Executivo nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial.

O investimento será de R$ 448,4 mil. O valor inclui uma emenda parlamentar de R$ 280 mil do deputado estadual Marcos Damásio (PL), intermediada pelo vereador Léo da Padaria (PV), e R$ 168,4 mil de contrapartida da administração municipal.

Praça Jorge Arbix, localizada no Jardim Alvorada, passará a ter uma nova opção de lazer – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

“É mais uma opção de lazer e esporte para os moradores de Americana, principalmente do Jardim Alvorada. Investir em esporte é cuidar da saúde da população”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV), via assessoria de imprensa.

Segundo o vice-prefeito Odir Demarchi (PL), trata-se de “luta antiga para aquela região”. Ele também destacou que o bairro necessita de uma praça esportiva. “Estou muito feliz por mais essa conquista”, afirmou.

O edital com todas as informações da licitação poderá ser consultado a partir de 3 de abril. Interessados em participar do processo deverão formalizar suas propostas no dia 20 do mesmo mês.

Toda a tramitação documental para a viabilização dos recursos foi realizada pela Secretaria Municipal de Gestão de Convênios, comandada por Vinícius Zerbetto.