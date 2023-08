Trabalhos foram iniciados nesta semana - Foto: Rafael Siviero / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana iniciou, nesta semana, as obras de revitalização do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli, localizado no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico. As intervenções fazem parte de uma série de melhorias em andamento nos locais dedicados ao esporte na cidade.

Com investimentos de R$ 645,9 mil, a obra contempla a revitalização das cinco quadras de tênis, incluindo a substituição de telas e cercas, bem como a pintura das paredes e bancadas. A reforma dos banheiros também está inclusa no projeto.

Mesmo com as obras, haverá quadras disponíveis para os frequentadores jogarem. Isso porque, de acordo com a administração municipal, a revitalização será em duas etapas. Primeiro, serão reformadas três quadras, e as outras duas ficarão livres para uso. E, depois, será feito o inverso.

O montante a ser investido é o maior destinado a esse espaço desde a inauguração. O prazo estimado para o término das obras é de 120 dias. Os trabalhos são realizados pela empresa R.Maluf Engenharia e Construções, vencedora do processo licitatório.

A iniciativa é custeada pela prefeitura através do FMDU (Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano), que é abastecido com recursos provenientes de taxas aplicadas a novos empreendimentos, além de uma dotação orçamentária destinada à execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana.