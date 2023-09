A Prefeitura de Americana fechou temporariamente as quadras de tênis do Centro Cívico devido ao avanço das obras que acontecem no local. A interdição completa do local teve início nesta quarta-feira (6) e deve durar um mês e meio.

Antes, mesmo com a reforma, havia quadras disponíveis para os frequentadores. Uma das quadras – de um total de cinco – já recebeu nova pintura, que foi conferida de perto pelo prefeito Chico Sardelli (PV) na última segunda.

Até o início desta semana, apenas três quadras haviam sido afetadas pelas obras, com a substituição do piso. O serviço começaria nas outras duas ainda nesta semana, motivo pelo qual o complexo de tênis precisará ficar fechado, de acordo com a administração.

Ainda segundo o Executivo, os alambrados já foram retirados, e a reforma dos banheiros está em andamento.

Com investimento de R$ 645,9 mil, reforma contempla a revitalização completa do piso das cinco quadras de tênis, recolocação de telas e alambrados, pintura nas paredes e arquibancadas e reforma dos banheiros.

Quadra de tênis com nova pintura no Centro Cívico – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Trata-se do maior investimento feito no espaço desde sua inauguração. Os trabalhos são realizados pela empresa R. Maluf Engenharia e Construções, vencedora da licitação.

A obra é custeada pela prefeitura por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que conta com recursos oriundos de taxas aplicadas em novos empreendimentos e dotação orçamentária, reservados para execução de obras de infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana.

“Fiquei muito feliz ao chegar aqui e ver as obras avançadas, com uma das quadras já com o piso totalmente revitalizado. Nosso complexo de tênis do Centro Cívico está ficando muito bonito e, claro, adequado para a prática do esporte”, comentou Chico, via assessoria de imprensa.