Prefeitura de Americana anuncia reforma em campo sintético do Antônio Zanaga

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quinta-feira (10) que irá reformar o campo sintético de futebol do bairro Antônio Zanaga. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV), em ação que faz parte das comemorações do mês de aniversário do município, que completa 148 anos no dia 27.

Prefeito Chico Sardelli anunciou a reforma do gramado – Foto: Secom / Divulgação

Com investimento de R$ 105.810,40, o local terá a grama já existente removida. Em sequência, haverá a aplicação de borracha reciclada de pneu, varredura homogênea e acabamento de borracha para, enfim, ser implantado o novo gramado sintético. De acordo com a prefeitura, a reforma será custeada com recursos próprios da Secretaria de Esportes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nosso trabalho pelo esporte continua intenso e hoje temos a alegria de anunciar mais uma importante e esperada reforma. Este é um campo bastante frequentado pela população e temos certeza que, após a troca da grama sintética, será ainda mais utilizado para os momentos de lazer”, disse Chico.

Gramado sintético está em situação precária atualmente – Foto: Secom / Divulgação

Além do prefeito, estiveram presentes no campo o vice prefeito Odir Demarchi (PL), o secretário de Esportes, Marcio Leal, e o vereador Juninho Dias (MDB).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Nossa missão é garantir que todos os espaços esportivos da nossa cidade estejam em ordem e tenham condições para que a população possa praticar seus exercícios. Estou muito contente com cada reforma que estamos realizando”, afirmou Leal.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.