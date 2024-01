Prefeitura aponta dívida de R$ 2,3 milhões do Rio Branco e pede rejeição de plano

A Prefeitura de Americana solicitou a rejeição do plano de recuperação judicial do Rio Branco. Na última sexta-feira (5), o município enviou um documento à 2ª Vara Cível da cidade, alegando que o clube tem R$ 2,3 milhões em dívidas tributárias, ou seja, afirmando que o processo não deve ser aprovado.

Estádio Décio Vitta, em Americana, de propriedade do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A maior parte das dívidas do Rio Branco com o município são referentes ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), que não é pago desde 2011. A quantia cobrada pela prefeitura não está inclusa no plano de recuperação judicial, apresentado em julho do ano passado.

Os débitos tributários não fazem parte do plano porque a lei não permite, conforme o Código Tributário Nacional. Assim, a quantia não é registrada na proposta que vai à votação na AGC (Assembleia Geral de Credores). No entanto, para que um plano de recuperação seja aprovado, é necessário que seja apresentado um comprovante de quitação dos valores.

Apesar disso, o advogado Carlos Manzoti, do escritório JcrLaw, que representa o Tigre na ação de recuperação judicial, acredita que a dívida pode ser alvo de análise do juiz mesmo após a aprovação. Além disso, alega que o clube tem interesse em negociar com a prefeitura, assim como já teria feito com a Receita Federal e a União.

A proposta de recuperação apresentada pelo Rio Branco considera uma dívida total de R$ 6.691.452,87, sendo R$ 266.552,89 para os credores trabalhistas e R$ 6.424.899,98 para os demais. Para o pagamento, o clube pede um desconto de 85% do valor. Assim, o montante cairia para cerca de R$ 960 mil.

Em negociação

A assembleia dos credores aconteceu no mês de dezembro, em segunda chamada. Porém, não houve um resultado definitivo. Isso porque os credores optaram pelo adiamento do prazo em 60 dias, para que sejam feitas negociações com o clube. Assim, a retomada da assembleia será no dia 8 de fevereiro.