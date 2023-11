Prefeitura anuncia revitalização da praça de esportes do Nova Americana

A Prefeitura de Americana anunciou nesta quinta-feira (9) a revitalização da Praça de Esportes Sebastião Barreira, no bairro Nova Americana. O início das obras foi confirmado pelo prefeito Chico Sardelli (PV), através de vídeo publicado em sua conta no Instagram. Ao todo, o valor investido será cerca de R$ 150 mil.

Prefeito Chico Sardelli (ao centro) visitou o local nesta quinta-feira – Foto: Secom / Divulgação

Ao lado do vice Odir Demarchi (PL), do secretário de Esportes, Marcio Leal, e do presidente da câmara, Thiago Brochi (Sem partido), Chico realizou uma vistoria técnica no ambiente. Com as obras, o local terá sua estrutura melhorada.

A quadra interna terá seu piso reformado, enquanto a piscina de biribol passará por uma reforma completa. Além disso, a prefeitura informou que haverá pintura interna e externa, implantação de academia ao ar livre. Também haverá troca dos alambrados e reforma dos banheiros.

“Estamos anunciando hoje esta importante obra para a região do bairro Nova Americana, uma revitalização muito aguardada que vai dar melhores condições para a prática de exercícios. Fico extremamente feliz com o avanço do esporte americanense, com obras em vários espaços da cidade”, afirmou Chico via assessoria de imprensa.

O valor das obras será aproximadamente R$ 150 mil, com recursos da Secretaria de Esportes. “Seguimos na nossa missão de garantir que todos os equipamentos esportivos de Americana estejam em ordem e à disposição da nossa população”, completou o secretário Leal.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.