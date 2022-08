Prefeito Chico Sardelli e dirigentes do Rio Branco vão à sede FPF

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), divulgou nesta segunda-feira uma foto junto do presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos; do presidente do Rio Branco, Gilson Bonaldo; e do vice jurídico do clube americanense, Cláudio Bonaldo, em almoço em São Paulo, na sede da própria entidade.

Da esquerda para a direita, Gilson Bonaldo, Reinaldo Carneiro Bastos, Chico Sardelli e Cláudio Bonaldo – Foto: Reprodução / Facebook

Segundo o chefe do Executivo, que é vice-presidente regional da FPF, o tema do encontro foi justamente o futebol, mas não deu mais detalhes.

O Rio Branco também se manifestou de forma oficial e disse que a agenda faz parte do planejamento do clube para 2023 e envolveu “assuntos pertinentes ao seu desenvolvimento”, além de ter agradecido ao prefeito e ao presidente da FPF pelo convite.