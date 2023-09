O União Barbarense terá de reverter uma desvantagem neste sábado (2) para ir à semifinal do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Às 15h, a equipe enfrenta o Grêmio São-Carlense, no estádio Luisão, em São Carlos, pela partida de volta da fase quartas de final da competição.

Técnico João Vallim é o comandante do Leão da 13 – Foto: Marcelo Rocha – Liberal – 5.7

Na ida, disputada no último fim de semana, o Leão foi derrotado em casa, por 1 a 0. Desta forma, terá de vencer por dois gols de diferença para se classificar à próxima fase. Se vencer por um gol, a decisão será nos pênaltis. Em caso de empate ou nova derrota, no entanto, o União Barbarense estará eliminado e encerrará a temporada 2023.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A principal dificuldade da equipe de Santa Bárbara d’Oeste é, no entanto, marcar gols. Em todo o campeonato, são 17 gols marcados em 23 jogos, o que faz com que a equipe tenha o pior ataque das quartas. Já a defesa, ponto forte do time barbarense, sofreu apenas 14 tentos durante toda a Bezinha.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

O técnico João Vallim não contará com o meia Edgar, vice-artilheiro do time no campeonato, com dois gols marcados. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida e terá de cumprir suspensão. Outro desfalque neste sábado é o lateral Gabriel Sales, que foi expulso.

OUTROS JOGOS

As quartas de final da Bezinha ainda terão os jogos entre Taquaritinga e Rio Branco, União São João e Nacional, assim como Catanduva e Francana. Os duelos de semifinal serão definidos com base na classificação geral de cada grupo. Sobem para a Série A3 do Campeonato Paulista apenas os dois finalistas.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.