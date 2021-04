Por ter sistema de iluminação, Antonio Guimarães vai receber jogos da A2

O estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, de Santa Bárbara d’Oeste, vai receber dois jogos nas próximas rodadas do Campeonato Paulista da Série A2. Segundo o União Barbarense, a FPF (Federação Paulista de Futebol) levou essas partidas para o local por este possuir sistema de iluminação.

Nesta retomada da competição, que está paralisada desde 14 de março, todos os confrontos vão acontecer no período da noite, a partir das 20 horas, devido ao novo protocolo firmado pela federação.

Confrontos serão realizados à noite, devido ao novo protocolo da FPF – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O primeiro duelo no Antonio Guimarães acontece nesta terça-feira (20), às 20 horas, entre Rio Claro e Velo Clube. No sábado, no mesmo horário, Água Santa e Taubaté jogarão no estádio. A tabela foi divulgada pela FPF nesta segunda.

De acordo com o União, atualmente o Rio Claro encontra-se alojado no Antonio Guimarães, onde também tem realizado seus treinamentos, assim como fez em 2020.

Dono do estádio, o Leão da 13 deve utilizá-lo apenas no segundo semestre, durante o Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.