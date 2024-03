Por milésimos, americanense Felipe Bardi é eliminado do Mundial Indoor

O velocista americanense Felipe Bardi ficou a milésimos de segundo de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, realizado em Glasgow, na Escócia. Na manhã desta sexta-feira (1º), ele disputou a rodada qualificatória nos 60 m rasos, mas não conseguiu se classificar.

Felipe Bardi é dono da melhor marca dos 100 m rasos na história do Brasil – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Para avançar, era necessário terminar entre os três primeiros colocados. O brasileiro ficou em quarto, com um tempo de 6s68, empatado com o esloveno Anej Prapotnik. No entanto, Bardi ficou atrás por milésimos de segundo. Enquanto Anej correu em 6s68 [.671], o americanense finalizou em 6s68 [.678].

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No atletismo indoor, que é disputado em ambiente coberto, as pistas são menores que na modalidade ao ar livre. Assim, os 60 m rasos são equivalentes aos 100 m no atletismo outdoor. Recentemente, Bardi foi campeão do Sul-Americano Indoor e chegou ao Mundial com altas expectativas, que não se concretizaram.

Assim, o velocista de Americana se despede da competição. Além dele, outro representante brasileiro era Erik Cardoso, que ficou em quinto lugar em sua prova qualificatória e também está fora do Mundial. Os dois são os únicos atletas brasileiros a conseguirem correr os 100 m rasos em menos de dez segundos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Agora, a dupla irá trabalhar para manter o índice olímpico e confirmar a presença nos Jogos de Paris. Para isso acontecer, é preciso que eles estejam entre os três melhores tempos brasileiros até o dia 30 de junho, data limite para qualificação. Atualmente, Bardi lidera o ranking (9s96) e Erick está em segundo lugar (9s97).

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.