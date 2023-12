Por indisciplina, Rio Branco dispensa Gabriel Argentino e Jesus

Atacante e volante faziam parte do grupo que realiza a pré-temporada visando a Série A4; dupla está a caminho do São-Carlense

Argentino disputou 17 jogos, marcou dois gols e deu três assistências - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (13) que o atacante Gabriel Argentino e o volante Jesus não fazem mais parte da equipe. A dupla realizava a pré-temporada visando a disputa da Série A4 do Campeonato Paulista, que começa no fim de janeiro. O motivo da dispensa foram atos de indisciplina.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com apuração do LIBERAL, a dupla teria deixado o alojamento do clube no último fim de semana sem ter autorização. Em nota oficial, o Rio Branco não explicou o motivo da saída dos atletas. Argentino e Jesus foram procurados pela reportagem, mas até o fechamento desta matéria não foram encontrados.

Gabriel Argentino é remanescente do elenco que disputou a quarta divisão estadual neste ano. Ao todo, disputou 17 jogos, marcou dois gols e deu três assistências. Seu vínculo havia sido renovado para a disputa da Série A4 e, na ocasião, foi o primeiro nome confirmado para a temporada.

Através de um story em sua conta no Instagram, o atacante se despediu da equipe. “Hoje me despeço deste grande clube, gostaria de passar aqui para agradecer a todos os funcionários do clube, staff, comissão e todos os torcedores pelos aprendizados e carinho”, afirmou.

“Levarei esse clube sempre no coração, torcendo que volte para primeira divisão, que é o seu lugar. Sigo com a cabeça erguida e com a certeza que o melhor está por vir”, completou.

Jesus, por fim, foi contratado após defender o Jabaquara na atual temporada, também na quarta divisão. Ele teve seu contrato publicado no BID (Boletim Informativo Diáro) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) no dia 7 de novembro. No entanto, não chegará a entrar em campo pelo Tigre.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Novos ares

O destino da dupla deverá ser o Grêmio São-Carlense, que será adversário do Rio Branco na Série A4. Ambos trabalharam com novo treinador da equipe de São Carlos, Leandro Mehlich, nas categorias de base do São Bernardo. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco