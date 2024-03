Por conta do tempo, Festival de Surf Adaptado é adiado em Americana

Atividade seria realizada no Centro Cívico, pelo Instituto Pernas da Alegria; nova data ainda não foi definida

A primeira edição do Festival Surf Adaptado em Piscina, que aconteceria neste sábado (23), no Centro Cívico, em Americana, foi adiada por conta do tempo. Segundo a organização, a decisão foi tomada para poupar a saúde dos participantes, devido à queda de temperatura e à previsão de chuva. A nova data ainda não foi definida.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A iniciativa será realizada pelo Instituto Pernas da Alegria com o apoio da rádio FM Gold 94.7, do Grupo Liberal.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Também fazem parte da organização o Instituto Salva Vidas e Refresh Brazil, que realizam um trabalho de assistência social voltado para deficientes.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A palhaça voluntária Lilica Amâncio divulgou um vídeo nas redes sociais falando sobre o cancelamento. Ela afirmou que o festival deverá ser remarcado em breve. “Nosso evento está sendo preparado com muito amor e carinho”, disse.