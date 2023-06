Por bomba atirada no dérbi, Rio Branco recebe multas que totalizam R$ 5,5 mil

O Rio Branco foi multado em R$ 5,5 mil devido a uma bomba atirada antes do início do dérbi contra o União Barbarense, no início deste mês, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O duelo, disputado no estádio Décio Vitta, em Americana, terminou 1 a 0 para a equipe de Santa Bárbara d’Oeste.

A bomba foi arremessada da direção onde estava a torcida do Tigre. Na ocasião, as duas equipes e o trio de arbitragem estavam perfilando para a execução do hino nacional. O fato foi relatado em súmula pelo árbitro Pietro Dimitrof Stefanelli. “Informo que durante o protocolo de inicio da partida foi lançada uma bomba, vindo da direção da arquibancada, onde se encontrava a torcida da equipe mandante, para dentro do campo de jogo”, registrou.

Partida foi marcada por confusões, que acabaram rendendo punições ao Tigre – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O julgamento dos acontecimentos do dérbi foi realizado nesta terça-feira (20), pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo. O veredito foi uma penalidade de R$ 2,5 mil, que é somada a uma multa administrativa aplicada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) de R$ 3 mil. Ao todo, o valor chega a R$ 5,5 mil.

A titulo de comparação, a punição equivale a quase metade da renda líquida que o Rio Branco teve direito por conta da partida. De acordo com o boletim financeiro divulgado pela FPF, a arrecadação total do dérbi foi de R$ 20,1 mil. Com todas as despesas, o total líquido a receber foi de R$ 10,8 mil.

Além da bomba atirada, o julgamento envolveu o volante Jair, capitão do Rio Branco em boa parte da Bezinha, que foi expulso após o apito final do dérbi. De acordo com a arbitragem, o jogador teria iniciado o tumulto pós-jogo.

“Após o termino da partida, empurrou pelas costas seu adversário, senhor Joanderson Normandes dos Santos Nº19, iniciando um tumulto entre os jogadores e membros das comissões técnicas. Informo ainda que não foi possível apresentar o cartão vermelho ao atleta no campo de jogo”, conforme a súmula.

O julgamento puniu Jair com um jogo de suspensão, que já foi cumprido diante do Ska Brasil, na oitava rodada. Assim, ele estará disponível para o jogo contra o Amparo, no sábado (24), no Décio Vitta. “A gente fica feliz pelo Jair, por contar com ele para o jogo de sábado, já que era uma dúvida. Então, estando 100% é o que importa”, comentou o gerente de futebol do Tigre, Brenno Presotto.

Outro atleta citado no julgamento foi Joanderson, então do União Barbarense, que esteve envolvido na confusão com Jair. No entanto, foi absolvido pela corte. Ele foi dispensado pelo Leão da 13 na última semana e não faz mais parte do clube. Por fim, também foi julgado o fisioterapeuta do Rio Branco, Diogo Amaral, que foi suspenso por 90 dias após empurrar um membro da comissão técnica unionista.

“Após o termino da partida, o senhor Diego Amaral, identificado pelo delegado da partida, Rogério Meneses Lopes, como membro da Comunicação da equipe Rio Branco E.C, adentrou o campo de jogo pelo túnel do vestiário da equipe mandante, indo em direção a equipe União Agrícola Barbarense, de forma agressiva e agrediu o preparador físico o senhor José Duilio Morais de Sousa, da equipe adversária. Informo ainda que o mesmo precisou ser contido e retirado do campo de jogo por membros da sua equipe”, relatou o árbitro.

INGRESSOS

Para o jogo contra o Amparo, que vale a classificação à segunda fase, o Tigre realiza uma série de promoções. Torcedores que forem ao Décio Vitta ou à Sede Náutica das 9h às 18h podem trocar um agasalho, 1 litro de leite, óleo ou 1 kg de arroz por um ingresso. A promoção é válida até sexta-feira. No dia do jogo, torcedores com a camisa do clube pagam meia entrada.

Além disso, as rádios Gold (94,7 FM) e Clube (AM 580), do Grupo Liberal, irão sortear ingressos para a partida. Na Gold, os pares de ingresso serão sorteados durante o Gold Morning, que acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30. Na Clube, os sorteios serão durante o programa Caderno de Esportes de quinta e sexta-feira, a partir das 18h. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco