Esportes da região Ponte Preta espera ‘zerar’ casos de covid-19 no elenco até retorno do Paulistão

A confirmação da Federação Paulista de Futebol (FPF) de que o Campeonato Paulista só retorna no próximo dia 31 vai beneficiar a Ponte Preta, que espera aproveitar o período para zerar os casos de covid-19 em seu elenco.

Desde o início da temporada que a Ponte vem sofrendo com esse problema. Ao todo, 32 pessoas foram contaminadas, sendo que algumas delas continuam cumprindo o período de isolamento.

Os zagueiros Thiago e Anderson, os laterais Yuri e Jean Carlos, os volantes Igor Maduro, Léo Naldi e Marcos Júnior e o meia Papa Faye, além de membros do estafe, como o técnico Fábio Moreno, seguem afastados.

Na tentativa de diminuir o número de casos, a Ponte Preta anunciou na semana passada algumas medidas preventivas, como liberar treinos no CT do Jardim Eulina, barrar dirigentes e assessoria de imprensa das atividades e impedir os jogadores de usarem os vestiários.

Como o Paulistão só retorna no próximo dia 31, a Ponte Preta espera que todos jogadores contaminados pela covid-19 estejam recuperados e à disposição da comissão técnica.

Na terceira colocação do Grupo B, com quatro pontos, a Ponte volta a campo contra a Internacional de Limeira, no Moisés Lucarelli. Os jogos contra Santos, Guarani e São Caetano foram adiados.