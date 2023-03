Plano do Rio Branco é atrair empreendimentos para o Décio Vitta

O Rio Branco já tem um caminho a seguir para o pagamento das dívidas na recuperação judicial. Segundo o presidente Gilson Bonaldo, o clube pretende atrair empreendimentos para o estádio Décio Vitta e, dessa forma, tornar o local rentável.

A intenção é transformar o DV numa arena multiuso que possa ter estabelecimentos comerciais em sua estrutura, além de receber shows e eventos, de acordo com Gilson. Ele também descartou qualquer possibilidade de venda de patrimônio.

“O Rio Branco tem muito a oferecer. Tem a oferecer a área que ele tem a troco de um empreendimento aqui, mas tem de trazer um retorno gigante para o Rio Branco”, disse o mandatário nesta terça-feira, ao LIBERAL.

Ele ressaltou que atualmente o estádio não gera receita nenhuma. “Hoje, você tem de manter tudo isso, manter estádio, manter tudo que tem no entorno, e as receitas não existem”, afirmou.

Conforme o LIBERAL noticiou na última sexta, a Justiça de Americana aceitou um pedido de recuperação judicial do Rio Branco e, como consequência, suspendeu todas as ações judiciais movidas contra o clube. Agora, cabe ao Tigre elaborar, nos próximos dois meses, um plano para pagamento de seus débitos.

Gilson destacou que a recuperação judicial dá uma maior segurança para eventuais investidores, pois protege as receitas do clube.

“Quem vier investir no Rio Branco, hoje, sabe que está seguro, que não vai ter problema de botar o dinheiro e sumir, porque nós temos condição agora de planejar os pagamentos de dívidas, e toda receita que entrar será realmente distribuída da forma que tem de ser”, comentou.

O presidente também apontou que, com as finanças em ordem, o clube pode mirar novos investimentos. Ele citou como exemplo a construção de um CT (Centro de Treinamento), que pode ser instalado tanto nas dependências do DV como em outro local.

Hoje, a equipe tem treinado em campos municipais, por meio de uma parceria com a prefeitura. “O que a gente mais busca é a excelência de base. Nós precisamos de um CT para treinar”, declarou.

Valores das dívidas variam de R$ 810 até R$ 3,2 milhões

As dívidas do Rio Branco variam de R$ 810 a R$ 3,2 milhões, conforme relação de credores divulgada pela administradora judicial. Ao todo, há 27 pessoas e empresas com dinheiro a receber do clube. O valor total chega a R$ 6,69 milhões.

A maior dívida é referente a um contrato firmado em 2009, no qual dois empresários pagaram R$ 350 mil por 20% dos direitos dos atletas do clube. No ano seguinte, houve uma alteração no contrato.

A concessão dos direitos foi substituída pela obrigação de o Tigre devolver os R$ 350 mil aos empresários, o que não ocorreu. Com o passar dos anos, o débito atingiu o montante de R$ 3,2 milhões, quase metade do total sujeito à recuperação judicial.

Também há mais uma dívida milionária, de R$ 1,6 milhão, gerada por conta do não pagamento de comissão para um corretor de imóveis em 2010. O débito de R$ 810, por sua vez, foi criado junto a uma loja de materiais para lar e construção.