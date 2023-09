Pistas públicas têm cenários distintos em Americana e Santa Bárbara

Na região do Nova Carioba, prefeitura fez a inauguração da pista na sexta-feira - Foto: Prefeitura de Americana_Divulgação

Nos últimos anos, o skate tem se consolidado como uma modalidade que conquista cada vez mais o coração dos brasileiros. Especialmente após os Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021, o interesse sobre o esporte cresceu e é possível observar o reflexo disso na região. Americana e Santa Bárbara d’Oeste ganharam pistas de skate públicas e particulares. Algumas estão em bom estado, outras precisam de reparos para uma prática com qualidade e segurança.

Em Americana, uma nova pista foi inaugurada na última sexta-feira, na região do Parque Nova Carioba e Jaguari. De acordo com a prefeitura, a obra foi viabilizada através do Programa Pista de Skate Modular, do Governo do Estado.

O município possui outros locais, mas que necessitam de reparos, conforme identificou a reportagem do LIBERAL. No Zanaga, a pista da Praça Roberto Polatti foi inaugurada em 2021, três anos após o início das obras. Atualmente, skatistas reclamam de falta de iluminação e cuidado do poder público para manter o local em boas condições. Apesar disso, a estrutura ainda é boa.

Outro lugar público destinado a skatistas fica no Jardim da Paz, que teve sua pista reformada em 2019. No entanto, hoje o local apresenta rachaduras em diversos pontos de sua estrutura, o que pode se tornar um problema futuro. Assim como no Zanaga, existem rampas e alguns obstáculos.

Próximo ao Centro Cívico, espaço tem estruturas dominadas pela ferrugem – Foto: Marcelo Rocha_Liberal.JPG

Americana ainda possui uma pista localizada na Chácara Machadinho, próximo ao Centro Cívico. Diferentemente dos outros locais, este está abandonado. Em volta, diversos calçados estão espalhados e, por dentro, há mato em diversos pontos. Os obstáculos, por sua vez, estão enferrujados e podem ser nocivos em caso de choque do skatista.

Procurada, a prefeitura informou que “a Secretaria Municipal de Esportes está atenta a todas as melhorias necessárias nos espaços esportivos do município, incluindo as pistas mencionadas, e está analisando todos os casos para organizar e planejar as intervenções necessárias. Além disso, a pasta segue em busca de recursos para possíveis ampliações neste segmento”.

SANTA BÁRBARA. Em Santa Bárbara, uma nova pista também foi recém instalada. A Praça Dante Furlan, no Jardim Esmeralda, está em obra de revitalização que ainda deve durar mais alguns meses, de acordo com a prefeitura. No entanto, a pista de skate já foi instalada e pode ser utilizada por moradores.

No Jardim Esmeralda, local passa por obras – Foto: Claudeci Junior_Liberal.JPG

Com investimento de R$ 1,1 milhão, o local irá receber calçamento, iluminação LED, instalação de academia ao ar livre, equipamentos de calistenia, playground, campo de futebol com gramado sintético, quadra de basquete 3×3, plantio de árvores e paisagismo.

O município ainda conta com outras pistas, como a do CEU das Artes, no Planalto do Sol, e na Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim São Francisco. Na primeira, alguns corrimãos estão enferrujando e precisam de reparos. Na segunda, os obstáculos necessitam de reforma e novas instalações. Um pedaço de tronco de árvore foi colocado no meio da pista para exercer a função.

A prefeitura informou que “a manutenção da pista de skate do Jardim São Francisco está no cronograma do setor responsável e deve ser feita nas próximas semanas. A Administração Municipal sempre avalia a possibilidade de instalação de novas pistas de skate na cidade”. *Estagiário sob supervisão de João Colorelle

ONDE ANDAR

Veja onde ficam as principais pistas de skate em Americana e Santa Bárbara

Americana

Jaguari/Nova Carioba

Jardim da Paz

Zanaga

Centro Cívico

Tricz Skate Park (particular)

Édem (particular)

Porão Skate Park (particular)

Santa Bárbara