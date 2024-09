Pistas de skate instaladas em Americana são alvo de queixas dos praticantes

As condições das pistas de skate de Americana estão sendo alvo de reclamações dos skatistas da cidade. Entre os espaços citados em mal estado estão o do Antônio Zanaga, do Jardim da Paz e, principalmente, a pista localizada na região do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

A reportagem do LIBERAL foi até o local e constatou que, de fato, a pista está abandonada e não há condições para o uso. Tomada por mato e objetos abandonados, o espaço também tem os equipamentos danificados e enferrujados – há, ainda, pedaços de ferro espetados no chão, oferecendo perigo em caso de queda.

Skatista Felipe Machado sugere melhorias nas pistas de skate de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O skatista, comerciante e morador de Americana Felipe Barbosa, ressaltou que há praticantes da modalidade que vão até cidades vizinhas para andar de skate devido às más condições dos espaços. Além da qualidade da pista, a falta de iluminação é um problema.

“Hoje o mais próximo é Nova Odessa, que tem a iluminação e é um lugar adequado para andar. Tem também a pista do São Francisco, em Santa Bárbara, que foi reformada. Aqui em Americana o lugar que está melhor é a do Zanaga, mas não tem iluminação”, explicou o skatista.

Reclamações reincidentes

A falta de iluminação na pista do Zanaga não é de agora. Em setembro do ano passado, o LIBERAL publicou um raio-x das pistas de skate de Americana e, à época, essa já era uma reclamação dos praticantes. No Jardim da Paz, a pista já apresentava rachaduras.

Pista próxima ao Centro Cívico está abandonada – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Outra pista da cidade está no bairro Jaguari. De todas, é a mais recente e a que está em melhor estado. O espaço foi inaugurado em setembro do ano passado e, segundo a prefeitura, recebeu melhorias recentemente.

“O mínimo seria ter uma pista em cada região, seria bem legal. Aí a partir disso poderíamos criar escolinhas junto com a Secretaria de Esportes. A gente tem essa vontade de ajudar, temos experiência. Eu, por exemplo, ando há 25 anos”, completou Felipe.

Melhorias

A Secretaria de Esportes informou que tem conhecimento das melhorias necessárias nesses espaços. A pasta afirmou que a Praça de Esportes Roberto Polati, onde a pista está inserida, está sendo reformada e que o espaço para o skate também receberá melhorias. No Jardim da Paz, existem estudos sendo feitos.

Quanto à pista próxima ao Centro Cívico, o município informou que o espaço foi construído com dimensões, ângulos e materiais “totalmente inadequados”. Por conta disso, há um estudo para a reformulação da pista para que possa ser utilizada novamente.