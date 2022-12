Piovezan cogita disponibilizar campo para o União caso leilão se confirme

Uma possibilidade é transformar a estrutura do Jardim Alfa em um centro de treinamento

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (MDB), cogita disponibilizar um campo municipal para o União Barbarense caso o clube realmente perca seu estádio, que foi arrematado em leilão.

Uma possibilidade, segundo ele, é transformar o campo do Jardim Alfa em um centro de treinamento que possa ser utilizado pelo Leão da 13 no futebol profissional. O local já costuma ser usado pelas categorias de base.

Bens do clube foram arrematados por R$ 11,13 milhões – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Acho que é possível a gente pensar num centro de treinamento ali, de repente com investimento numa reforma para deixá-lo mais compatível com o futebol profissional, com arquibancada, vestiários melhores”, afirmou.

O prefeito promete que, se esse for o caminho, seguirá todos os procedimentos legais. No entanto, Piovezan ressaltou que tudo vai depender dos resultados dos recursos interpostos pelo União contra o leilão.

“Nós temos de aguardar. Em paralelo a tudo isso, aquilo que for possível a gente conseguir de apoio, de conversa, de investidores, a gente vai fazendo”, disse. O estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães e a sede social do clube foram arrematados, juntos, por R$ 11,13 milhões.