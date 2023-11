Pioneirismo serve de inspiração para novas escolas de goleiros

Ser a primeira escola voltada para goleiros em todo o País tornou a Camisa 1 uma referência para novos projetos. Um deles é o “Ser Goleiro”, de São Paulo, fundado pelo preparador de goleiras da seleção brasileira feminina, Edson Júnior.

Escola de Goleiros Camisa 1 faz 18 anos – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (15)

Membro da comissão técnica do Corinthians comandada por Arthur Elias, Edson seguiu o treinador para trabalhar na seleção do País. Em seu projeto, atende de forma gratuita 30 jovens de 10 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social.

“Lembro que quando estava iniciando minha trajetória na preparação de goleiros o Vander era preparador do Guarani. Sempre admirei muito o trabalho, ele conseguir conciliar as duas coisas como fez no início da Camisa 1 me trouxe essa inspiração, para tentar plantar essa sementinha”, disse ao LIBERAL.

“A importância de se ter uma academia de goleiros hoje, independentemente do lugar, é que ela traz muito além de apenas formar um atleta. Esse lado de formar o ser humano, o cidadão, com certeza está muito forte, principalmente quando tem o viés social”, completou.

Outras escolas

Em Natal-RN, há o projeto social Goleiro Jeanzinho, que realiza treinamentos aos sábados. Além disso, em São Paulo, existe a escola particular Fechando o Gol, do ex-goleiro Zetti.