Perto de completar um mês nos EUA, Luan Chileno treina com destaques do MMA

Prestes a completar um mês treinando na academia American Top Team/Team Lima, nos Estados Unidos, o tetracampeão mundial de muay thai Luan Chileno tem trabalhado com nomes conhecidos do mundo da luta. Thiago Marreta, Júnior Cigano, Marcos Pezão e Augusto Sakai são alguns dos atletas que têm treinado com o americanense.

Thiago Marreta e Luan Chileno – Foto: Arquivo Pessoal

Luan Chileno e Jorge Masvidal – Foto: Arquivo Pessoal

Luan Chileno e Joanna Jędrzejczyk – Foto: Arquivo Pessoal

Junior Cigano e Luan Chileno – Foto: Arquivo Pessoal

Luan Chileno e Pedro Munhoz – Foto: Arquivo Pessoal

Thiago Marreta e Luan Chileno – Foto: Arquivo Pessoal

Outros nomes que atuam na mesma academia são Jorge Masvidal, dono do nocaute mais rápido da história do UFC (Ultimate Fighting Championship) e campeão do título simbólico do BMF, ainda dentro da mesma competição; e Joanna Jędrzejczyk, ex-campeã do peso-palha feminino do UFC.

O período tem sido positivo para o atleta, que pode fazer parte da equipe de preparação de Thiago Marreta para a disputa de cinturão da PFL (Professional Fighter League), no dia 1º de abril. Essa será a estreia de Marreta na competição, após deixar o UFC.

Chileno desembarcou em solo estadunidense em janeiro, após receber convites de cinco academias locais. Agenciado por Alex Davis, empresário conceituado no esporte, o lutador almeja disputar grandes competições neste ano. Em contato do LIBERAL no último mês, o americanense afirmou que quer chegar no UFC.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.