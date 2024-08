Pernas da Alegria abre inscrições para corrida beneficente

O Instituto Pernas da Alegria está com inscrições abertas para uma corrida de rua beneficente que irá acontecer no dia 29 de setembro, em Americana. A ação será realizada em parceria com o IES (Instituto Esportivo Social) e tem o objetivo de arrecadar fundos para a compra de cadeiras de roda.

A largada será às 7h30, na Avenida Gioconda Cibin, 1.475, no Jardim Brasília. Haverá corridas de 10 km e 5 km, assim como uma caminhada de 3 km. As inscrições devem ser feitas pelo site do Pernas da Alegria.

Lilica Amâncio, presidente do Pernas da Alegria, convida para corrida beneficente – Foto: Claudeci Junior-Liberal

Estão disponíveis dois kits de participação. O básico conta com uma camiseta e número de peito, enquanto o premium possui camiseta, sacochila e número de peito. No primeiro lote, os valores são R$ 75 e R$ 95, respectivamente.

“Temos cinco crianças precisando de cadeiras adaptadas e a corrida é beneficente em prol dessa ação. Você que não corre, venha caminhar com a gente. Teremos também as crianças no triciclo. Vai ser um dia incrível”, disse a palhaça voluntária e presidente do Pernas da Alegria, Lilica Amâncio.

