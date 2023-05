Peneira para Sub-11 e Sub-13 do Rio Branco atrai 230 jovens em Americana

A peneira realizada pelo Rio Branco na última sexta-feira (28) contou com a participação de 230 jovens. A atividade, que ocorreu no Centro Cívico de Americana, foi destinada para atletas nascidos entre 2010 e 2013, visando as categorias Sub-11 e Sub-13 do Tigre da Paulista.

Peneira do Rio Branco foi realizada na última sexta-feira – Foto: Rio Branco EC / Divulgação

Do total de participantes, 60% são de Americana. Os jogadores desta faixa etária farão parte da parceria entre o clube americanense e o Sumaré Atlético Clube, que foi firmada em abril. O acordo entre as equipes fará com que atletas do SAC defendam a camisa do Rio Branco nas categorias de base.

O Tigre informa que aqueles que foram aprovados na primeira fase da avaliação receberão um e-mail com informações sobre a sequência do teste. Os aprovados ao fim do processo farão parte das equipes que disputarão o Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13.

Em ambas as categorias, a competição, que é organizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), terá início no dia 21 deste mês.

Para a peneira, foi solicitado que os participantes levassem 1 kg de alimento não-perecível. De acordo com o clube, foram arrecadados cerca de 200 kg de doações, que serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Americana.