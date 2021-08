Pelo Paulista Sub-20, Rio Branco empata fora de casa com a Itapirense

Resultado de 1 a 1 mantém a equipe americanense na vice-liderança do Grupo 4, com quatro pontos somados

O Rio Branco empatou em 1 a 1 com a Itapirense nesta quinta-feira (12), fora de casa, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Com o resultado, a equipe americanense se mantém na vice-liderança do Grupo 4, agora com quatro pontos.

O gol do Tigre foi marcado pelo atacante Carlos Eduardo. Ele abriu o placar aos 4 minutos, ao finalizar no canto após rebote dado pelo goleiro Maranhão.

Jogadores do Tigre se abraçaram após gol marcado por Carlos Eduardo – Foto: Reprodução / Eleven

Ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, a Itapirense chegou ao empate com o centroavante Fuzil, que aproveitou cruzamento do lateral-direito Denzel e marcou de cabeça: 1 a 1.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os outros dois jogos do Grupo 4 aconteceram no mesmo horário. Em casa, o Amparo ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta, primeira colocada da chave – a Macaca também tem quatro pontos, mas supera o Rio Branco no saldo de gols. Na outra partida, o Jaguariúna recebeu o Brasilis, que venceu por 1 a 0.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Comandado pelo técnico Raphael Pereira, o Tigre volta a jogar no próximo dia 19, às 15 horas, quando enfrenta o Brasilis no estádio Décio Vitta, em Americana.