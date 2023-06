Pela primeira vez em 14 anos, atletas de Americana ganham novos uniformes

Esportistas estão de roupa nova para disputar torneio em Mococa - Foto: Gustavo Gomiero / Prefeitura de Americana

A Secretaria de Esportes de Americana apresentou, neste sábado (24), os novos uniformes dos atletas que competem pelo município. A solenidade, que aconteceu durante o Festival Pré-Regionais, no Centro Cívico, teve início com a entrada do mascote Tigo, seguido pelos representantes das modalidades que participarão da 65ª edição dos Jogos Regionais, em Mococa, entre os dias 3 e 12 de julho. É a primeira vez, em 14 anos, que os atletas passam a vestir um novo uniforme.

A apresentação contou com a presença do prefeito em exercício Odir Demarchi (PL), do secretário de Esportes, Márcio Leal, e do secretário de Comunicação e Tecnologia de Informação, Leon Botão.

“Americana está de volta ao cenário esportivo. Parabéns a todos os atletas e professores que exercem seu papel com muito amor. Estaremos torcendo juntos nesses jogos regionais”, disse Odir.

Jogos Regionais

A 65ª edição dos Jogos Regionais será realizada em julho, em cidades-sede divididas em oito regiões esportivas do Estado. Atletas de 40 municípios disputarão 23 modalidades.

Americana faz parte da 4ª Região Esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista) e competirá na cidade de Mococa. Entre as modalidades, o município será representado pelo atletismo feminino e masculino (individual), badminton masculino (individual), basquete feminino e masculino, biribol masculino (equipe), ciclismo feminino e masculino (individual), entre outros.