Pedrinho Aguiar sobe ao pódio pela 5ª vez seguida na Porsche Cup

Resultado colocou o piloto em terceiro lugar na classificação geral de 2021 – Foto: Lucas Miranda

O piloto americanense Pedrinho Aguiar subiu ao pódio pela quinta vez seguida no último sábado (16), ao ficar em quarto lugar na segunda etapa da Porsche XP Private Cup Endurance Series. A prova aconteceu em Goiânia.

Pedrinho dividiu volante com Ricardo Zonta durante os 300 km de corrida. Eles largaram na sexta colocação.

Com o resultado, a equipe saltou do oitavo para o terceiro lugar na classificação geral, agora com 83 pontos. Os dois estão atrás das duplas Fran Lara e Guilherme Salas, com 129, e Enzo Elias e Jeff Giassi, com 116.

Falta apenas uma etapa para o fim do campeonato de endurance, que chega ao fim em 4 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Pedrinho e Zonta entrarão na pista com chances de título.

Na Porsche, o americanense também disputa a modalidade sprint, que tem duas baterias por etapa. Nas duas últimas rodadas, ele foi ao pódio quatro vezes, com direito a uma vitória. Nas outras três provas, ficou em segundo, terceiro e quinto – os cinco primeiros colocados participam da cerimônia de premiação.