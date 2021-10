Pedrinho Aguiar conquista uma vitória e um 3º lugar em Goiânia

13 out 2021 às 17:34 • Última atualização 13 out 2021 às 17:44

Americanense subiu ao pódio nas duas corridas da etapa da Porsche XP Private Cup realizada no último fim de semana

Não faltou champanhe para o americanense Pedrinho Aguiar no último fim de semana, na quinta e penúltima etapa de sprint da Porsche XP Private Cup. Ele subiu ao pódio nas duas corridas da rodada, em Goiânia: foi o vencedor da primeira e ficou em terceiro na segunda.

O evento teve transmissão ao vivo da Band. Com esses resultados, o piloto somou mais 40 pontos na classificação geral e subiu do oitavo para o sexto lugar, com um total de 96. “É meio difícil de buscar o campeonato mesmo, de ser campeão, mas ainda tenho uma chance”, disse.

Piloto de Americana venceu pela primeira vez na temporada 2021 – Foto: Divulgação / Porsche Cup

Pedrinho integra a principal categoria da competição, a Carrera Cup, na qual todos os carros possuem motor 4.0. O líder da temporada é Marçal Müller, com 156 pontos.

Na primeira bateria, no sábado, o americanense largou na terceira colocação, mas assumiu a ponta logo na segunda curva, administrou a vantagem até o fim e garantiu sua primeira vitória no ano. Na segunda prova, no domingo, ele iniciou em quinto e ganhou duas posições durante a disputa.

Pedrinho já havia ido ao pódio duas vezes na quarta etapa, ao ser vice-campeão na primeira corrida e ficar em quinto na segunda – nesse campeonato, os cinco primeiros participam da cerimônia de premiação.

No entanto, o piloto passou por dificuldades nas três etapas anteriores. “Meu ano não começou muito bem. Tive Covid-19 na primeira etapa, na segunda tive acidente e, na terceira, fui punido por causa do acidente na segunda”, lembra.

Pedrinho volta a acelerar já neste sábado, novamente em Goiânia, desta vez pela penúltima etapa de endurance, modalidade na qual as corridas têm maior tempo de duração.

Ele vai dividir o volante com Ricardo Zonta, que também compete na Stock Car. Os dois estão em oitavo na classificação geral de endurance. “É uma baita dupla, de nome, e vamos buscar mais uma vitória neste fim de semana”, afirmou.