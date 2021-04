PDC doa 1,3 tonelada de alimentos ao Fundo Social

Alimentos foram arrecadados em ação que envolveu pilotos, parceiros e amigos do campeonato de kart

A Associação de Kart Pé de Chumbo fará a doação de 1,3 tonelada de alimentos ao Fundo Social da Prefeitura de Americana, quantidade arrecadada em ação que envolveu pilotos, parceiros e amigos do campeonato de kart.

De acordo com o presidente Marcelo Marusso, a entrega das mais de 100 cestas básicas acontecerá no início da próxima semana. “Sabemos que, infelizmente, está cada vez maior o número de famílias em situação de vulnerabilidade social em virtude da pandemia de Covid-19. Assim como no ano passado, todo o Pé de Chumbo se mobilizou e faremos essa doação ao Fundo Social. Todos nós temos que olhar e ajudar aqueles que mais necessitam”, afirmou Marusso.

Em 2020, a arrecadação da campanha desenvolvida pelo Pé de Chumbo foi destinada a diversas entidades de Americana. Desta vez, a associação optou pela doação ao Fundo Social, que tem o cadastro das famílias que passam por maior dificuldade neste momento.

“Cada piloto, cada parceiro, cada amigo do Pé de Chumbo também faz a sua ação social de forma particular ou através de sua empresa, mas todos também participam da campanha que o campeonato organiza. Sempre estaremos à disposição para colaborar”, acrescentou o presidente.