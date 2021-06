Paulista Sub-23 Segunda Divisão vai reunir 30 equipes neste ano

O Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, vai contar com 30 equipes neste ano, cinco a menos do que em 2020. A definição do número de participantes ocorreu nesta quinta-feira (17), em conselho técnico realizado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

No entanto, ainda não houve separação dos grupos da primeira fase. A diretoria do Rio Branco acredita que as chaves serão divulgadas pela federação já nesta sexta. Na reunião desta quinta, o clube esteve representado pelo presidente Gilson Bonaldo.

Thiago é um dos remanescentes do elenco da temporada passada – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Mesmo com a queda na quantidade de times, o vice-presidente de futebol Claudio Bonaldo não espera que o Tigre tenha mais facilidade na briga por vaga na Série A3. “Acredito que venham várias equipes fortes para concorrer por esse acesso”, disse.

Porém, ele destacou a força do Rio Branco, que tem treinado desde março com foco no acesso. “O Rio Branco está numa projeção muito boa, com contratações que a gente espera que deem resultado dentro de campo. Mas, fora, a diretoria está fazendo todo o esforço, realmente, para o time ter o acesso”, afirmou.

A Bezinha começa em 22 de agosto e tem encerramento programado para 31 de outubro. Inicialmente, haverá cinco grupos com seis equipes cada.

Os três primeiros de cada chave e o melhor quarto colocado avançam para as oitavas de final, quando os confrontos serão de acordo com o desempenho de cada time. O melhor clube da primeira fase enfrentará o 16º, o segundo jogará contra o 15º, e assim por diante. Em todo o mata-mata, terá jogos de ida e volta.

Ausências

União Barbarense, Elosport e Itararé, que dividiram grupo com Rio Branco em 2020, e a Francana, eliminada pela equipe americanense nas oitavas de final, estão fora do torneio deste ano.

Dos times enfrentados pelo Tigre na temporada passada, apenas o Independente de Limeira confirmou presença na próxima Bezinha – o São José, que passou pelo Rio Branco nas quartas, atualmente está na Série A3.

Conforme o LIBERAL noticiou em 28 de maio, questões financeiras motivaram o União a não disputar o campeonato.

CONFIRA A LISTA DE CLUBES CONFIRMADOS: