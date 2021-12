Partida beneficente reúne personalidades do futebol em Nova Odessa

Pentacampeão mundial Luizão é um dos jogadores confirmados; evento acontece neste sábado (4), no Campo do Progresso

A Prefeitura de Nova Odessa vai reunir personalidades do futebol no Campo do Progresso, neste sábado (4), para o Jogo Beneficente das Estrelas 2021. Um dos jogadores confirmados é o ex-atacante Luizão, pentacampeão mundial com o Brasil em 2002.

O evento começa às 9 horas. A entrada será mediante a doação de 2 kg de alimento não perecível em prol das famílias atendidas pela Diretoria de Promoção Social da prefeitura.

Ex-atacante Luizão estará no gramado a partir das 9 horas – Foto: Wilson de Carvalho / Arquivo CBF

Os mantimentos deverão ser entregues pelo público no dia da partida, na portaria do estádio – Rua Independência, s/n, Jardim Bela Vista, próximo ao Paço Municipal.

O amistoso vai opor a Seleção de Nova Odessa, composta, em sua maioria, por ex-atletas profissionais da cidade e da região; e o Time das Estrelas, que terá convidados de outras regiões e estados.

A administração municipal já confirmou a presença de nomes como André Cruz (ex-zagueiro da Seleção Brasileira), Ronaldo Guiaro (ex-zagueiro medalhista de bronze nas Olimpíadas de Atlanta-1996), Marcos Assunção (ex-volante com passagem pelo Palmeiras) e Sandro Hiroshi (ex-atacante que passou clubes como Rio Branco e São Paulo), entre outros.

Ex-atacante do Palmeiras, Thiago Gentil, que atualmente comanda a Secretaria de Esportes de Nova Odessa, também vai jogar. Ele defenderá a equipe local.

“Apesar de não ter muito tempo para treinar e trabalhar bastante na secretaria, acho que ainda consigo me virar fisicamente. Estava jogando até recentemente a Copa Brasil Legends 2021, para jogadores acima dos 40 anos, pelo Palmeiras, mas saímos na fase classificatória”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ex-árbitro do quadro da CBF, José Henrique de Carvalho vai apitar o confronto. Hoje, ele atua como secretário adjunto de Esportes no município.

“Essa partida beneficente vai ser uma forma da nossa população mostrar sua preocupação com o próximo, com aqueles menos favorecidos, e ainda curtir um grande jogo de futebol”, disse o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).