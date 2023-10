Parceria entre Prefeitura de Americana e Sesi faz parte de programa que alavancou Felipe Bardi

O programa “Atleta do Futuro”, promovido pelo Sesi-SP e que deverá chegar a Americana em breve, é o mesmo que ajudou a alavancar a carreira do velocista americanense Felipe Bardi, hoje homem mais rápido do Brasil nos 100 metros rasos do atletismo.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta semana, o projeto foi protocolado na câmara e aguarda aprovação para poder ser implantado.

Bardi chegou ao projeto em 2013, no Sesi de Piracicaba. Uma década depois, o atleta se tornou o dono do recorde brasileiro de sua prova, com um tempo de 9s96. Além de títulos e marcas nacionais, conseguiu chegar ao cenário mundial ao participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, disputados em 2021.

Americanense Felipe Bardi é o mais rápido do País nos 100 metros – Foto: Carol Coelho/CBAt

Ao todo, o projeto busca atender 200 crianças e jovens entre 6 e 17 anos. Além do atletismo, o município terá aulas de ciclismo, futebol e tênis de mesa, caso o programa seja aprovado – a expectativa do Sesi é de que a parceria seja assinada ainda neste ano. Em Americana, o “Atleta do Futuro” será no formato de transferência de tecnologia.

Assim que estiver implantado, a prefeitura irá ceder professores para atuar nas modalidades e instalações para a prática de atletismo, ciclismo e tênis de mesa. O futebol, por outro lado, será desenvolvido nas estruturas do Sesi. A instituição ainda fornecerá uniformes aos alunos e treinamento da metodologia do programa aos professores.

O coordenador do Centro de Qualidade de Vida do Sesi Americana, Mauricio Paiva Agostinetto, entende que a parceria com o município colabora no desenvolvimento dos alunos como cidadãos, com efeitos para além da prática esportiva.

“O grande benefício de conseguir expandir esses convênios de transferência de tecnologia com os órgãos públicos é que a gente consegue garantir o direito do acesso ao esporte com qualidade, garantindo, assim, um desenvolvimento efetivo do cidadão, que é uma das premissas do programa, e não só a formação esportiva”, disse.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), outras cidades também passarão a receber o programa. Nova Odessa já assinou o contrato de parceria, enquanto Sumaré e Hortolândia manifestaram interesse no convênio através de uma carta de intenção e a assinatura deverá ocorrer em breve. Em Santa Bárbara d’Oeste, por fim, o programa já está implementado e, em julho, a cidade anunciou a renovação do projeto.

Em Santa Bárbara e Nova Odessa, o projeto é voltado para o basquete, enquanto Hortolândia receberá aulas de futebol. Em Sumaré, por fim, haverá atletismo, basquete, futsal, futebol, ginástica rítmica, natação e vôlei.

Escolinhas esportivas

Paralelamente ao convênio com o Sesi, Americana trabalha na reestruturação das escolinhas esportivas do município, que propicia aulas de diversas modalidades.

Segundo a prefeitura, o projeto será retomado neste mês de outubro, ainda sem data definida. A definição será nos próximos dias, conforme explicou a Secretaria de Esportes.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle