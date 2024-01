Paraná Supermercados será patrocinador máster do Tigre

De acordo com diretor da rede, a tradição do Tigre na cidade de Americana foi considerada para o fechamento da parceria

O Paraná Supermercados anunciou, na tarde desta quarta-feira (17), que será o patrocinador máster do Rio Branco no Campeonato Paulista da Série A4. O valor do contrato não foi divulgado, mas o logotipo da empresa deverá ocupar o principal espaço da camisa, entre o peito e a barriga.

De acordo com o diretor da rede, Nei Miani, a tradição do Tigre para um mercado importante como a cidade de Americana foi considerada para o fechamento da parceria.

“A gente vê Americana como promissora para crescer a rede. Uma forma da gente fazer isso é acreditar no time também, que tem uma diretoria séria, com um objetivo sério de voltar à elite e para isso estaremos juntos. É uma paixão de Americana”, explicou.

Fundado em 1992 pelo empresário José Fernandes Pereira e sua esposa, Joana Domiciano, o Paraná Supermercados tem oito unidades em Sumaré, Nova Odessa, Campinas e Americana.

Este é o quinto patrocinador anunciado pelo Alvinegro para 2024, que se junta à Mondial, Guaraná Poty, Bet Nacional e Grupo Aposerv.