Para quitar dívidas, Rio Branco estima superávit por 17 anos seguidos

Plano de recuperação judicial do clube projeta prazo de pagamento de 17 anos; débitos trabalhistas devem ser quitadas no primeiro ano

Em busca da quitação de dívidas com seus credores, o Rio Branco apresentou seu plano de recuperação judicial, no fim de julho, com a expectativa de alcançar um superávit anual de até R$ 198.375 ao longo dos 17 anos propostos para o pagamento dos débitos. De acordo com o clube, a dívida atual está em R$ 6,6 milhões e a expectativa é quitar valores trabalhistas já no 1º ano.

Conforme apresentado à 2ª Vara Cível do foro de Americana, a ideia do Tigre é diluir o pagamento das dívidas que possui ao longo de 17 anos, esperando um superávit de R$ 98.586 no primeiro ano do plano, podendo chegar aos mais de R$ 198 mil ao fim do décimo sétimo ano.

Apesar disso, a proposta prevê o pagamento aos credores de classe 1, ou seja, aqueles que cobram dívidas trabalhistas, já no primeiro ano. O Rio Branco alega ter R$ 266,5 mil em dívidas desta categoria e propõe pagá-las de forma integral, sem desconto ou juros, a partir da data que homologar o plano de recuperação judicial.

De acordo com o clube, os demais credores somam um déficit de R$ 6,4 milhões. Deste montante, R$ 4,4 milhões são para credores quirografários, ou seja, que não possuem preferência em relação aos demais; e R$ 1,98 milhão para micro e pequenas empresas.

No entanto, a proposta para esses credores prevê um desconto de 85% em relação ao valor total, ou seja, o pagamento de 15% do valor da dívida. Isso resulta em cerca de R$ 960 mil. Para pagar o que deve, o Rio Branco apresentou algumas possibilidades de meios de recuperação para contribuir com as finanças do clube.

Entre as medidas citadas estão a venda parcial de bens, reduções salariais, novo plano para sócios torcedores com incentivos, além da conversão do clube em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). Conforme citado na proposta, a mudança para clube-empresa traria acesso a capital, melhoria da governança, melhor controle orçamentário e planejamento a longo prazo.

Agora, o plano de recuperação judicial tem de ser aprovado em um conselho de credores. Caso seja aprovado, passará a valer conforme proposto. Se for recusado, no entanto, existe a possibilidade de um novo plano ser solicitado, ou a falência ser decretada pela Justiça. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani