Para confirmar a classificação, Rio Branco recebe Jabaquara nesta quarta

Vitória do Tigre garante a presença na terceira fase da Bezinha com uma rodada de antecedência

O Rio Branco tem a chance de carimbar sua vaga na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Nesta quarta-feira, às 15h, o Tigre recebe a equipe do Jabaquara no estádio Décio Vitta, em Americana, pela quinta rodada da segunda fase. Em caso de vitória, o time americanense se classificará e não terá mais nenhuma chance de rebaixamento à quinta divisão.

A equipe vem de duas vitórias seguidas contra o Fernandópolis, sendo uma a goleada por 4 a 1, no último sábado. Com sete pontos, o Rio Branco está segunda posição do Grupo 12, que teve um início de semana conturbado. Na segunda-feira, o Fefecê foi suspenso preventivamente pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo por suspeita de manipulação de resultados.

Volante Jair é um dos destaques do time do Rio Branco para esta partida – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Apesar do artigo 35 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) determinar que não cabe recurso, o clube tentará uma liminar. Até segunda ordem, Jabaquara e São-Carlense, que ainda enfrentariam o Fernandópolis mais uma vez, vencerão por W.O e receberão três pontos cada, além de mais três gols de saldo.

Desta forma, o líder São-Carlense vai a onze pontos, enquanto o Jabaquara chega a sete, igualando a pontuação do Tigre, mas perdendo no saldo de gols. Por isso, fica com a terceira posição. O suspenso Fernandópolis tem três pontos e é o lanterna. Em caso de vitória, o Rio Branco garante a classificação para a terceira fase, já que o Jabuca não entrará mais em campo.

Para o duelo desta quarta, o Tigre não terá à disposição o atacante Cauari, que foi expulso no último jogo. A tendência é que Gabriel Argentino seja o substituto e receba uma oportunidade na equipe titular, enquanto Nicolas deve ficar fora mais uma vez, devido à problemas musculares.

O técnico Valmir Israel entende que é um jogo difícil, principalmente pelos três pontos que o adversário terá pelo W.O diante do Fernandópolis. Além disso, afirma que se preocupa com os gols sofridos em transição pelo Rio Branco.

“É um jogo importantíssimo para nós, sabemos que vamos encontrar dificuldades, é um adversário que basicamente vai ganhar três pontos sem jogar. Isso dá uma tranquilidade para eles virem tentar, de repente, fazer um jogo por uma bola, mas temos que estar preparados. Mais uma vez, observamos onde erramos para tentar corrigir os gols de transição que sofremos”, disse.

