Para carimbar classificação, Rio Branco recebe Amparo neste sábado

O Rio Branco depende apenas de si para se classificar à segunda fase do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, e não ser rebaixado à quinta divisão. Neste sábado (24), às 15h, o Tigre da Paulista recebe o Amparo, no estádio Décio Vitta, em Americana, pela 10ª e última rodada da primeira fase do torneio.

A equipe americanense chega embalada após vencer fora de casa o Colorado Caieiras, de virada, por 2 a 1. O resultado positivo fez com que o time chegasse à última rodada na quarta posição do Grupo 4, com 11 pontos e dentro da zona de classificação. Avançam à segunda fase os quatro primeiros de cada chave.

Rio Branco conta com o apoio de sua torcida neste sábado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para o duelo diante do Amparo, o Tigre terá suas principais peças à disposição, já que não há desfalques por suspensão. A única baixa confirmada é do lateral-esquerdo Otávio, que teve uma fratura no maléolo, osso que fica na região do tornozelo, durante um treinamento desta semana, e ficará fora por um bom tempo.

O técnico do Tigre, Valmir Israel, entende que a vitória diante do Caieiras foi positiva, principalmente para a moral da equipe, mas avalia que ainda é necessário melhorar. “Toda vitória traz uma semana boa de trabalho, onde o ambiente fica mais leve também, porém foi só mais um jogo. Temos que rapidamente passar uma borracha no que foi, independentemente de como a gente ganhou”, disse.

“Ainda não fiquei satisfeito com o que a gente produziu, mas na situação em que estávamos essa vitória veio para deixar o ambiente tranquilo”, completou Valmir. Se vencer, o Rio Branco estará classificado à segunda fase e, momentaneamente, terá escapado do rebaixamento. Isso porque não serão rebaixadas apenas as equipes que chegarem até a terceira fase.

O Amparo chega de vitória contra o Paulista, por 1 a 0, em casa. Com o resultado, a equipe garantiu a classificação para a segunda fase e entra em campo contra o Rio Branco sem pressão. Para o jogo, o Leão não terá o meia Bruno Pereira, que está suspenso.

Em caso de empate, o Tigre precisará torcer por um tropeço do Paulista de Jundiaí, que joga em casa contra o União Barbarense. Neste cenário, uma vitória do Galo do Japi faria com que o time alcançasse a mesma pontuação do Rio Branco, mas levaria a melhor no número de vitórias.

Por fim, se perder, a equipe de Americana teria que torcer por tropeços tanto do Paulista quanto do Colorado Caieiras, que joga contra o Ska Brasil, fora de casa. Todos os jogos da 10ª rodada serão neste sábado, às 15h.

