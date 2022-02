Palmeirense quer reviver sentimento de ver time como campeão do mundo

Morador de Americana, Geraldo Miante esteve no Maracanã no dia 18 de julho de 1951, quando o time venceu a Copa Rio

A final do Mundial de Clubes da Fifa, entre Palmeiras e Chelsea, que será disputada neste sábado, às 13h30, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Únidos, pode resgatar no palmeirense Geraldo Miante, morador de Americana, o sentimento de saber que torce para o time campeão do mundo.

Com 89 anos completados nesta sexta-feira, Geraldo foi um dos torcedores palmeirenses que estiveram no Maracanã no dia 18 de julho de 1951, para ver o alviverde vencer a Juventus, da Itália, por 1 a 0, no primeiro jogo da final da Copa Rio, que reuniu oito campeões de seus países. O segundo duelo terminou empatado em 2 a 2.

Geraldo viu o Verdão ganhar da equipe da Juventus, da Itália, pelo placar de 1 a 0 – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Geraldo recebeu o LIBERAL em sua casa e contou à reportagem como foi ver, in loco, aos 18 anos, um dos momentos mais importantes da história do Verdão.

“O Maracanã estava pintando de verde. Muitos torcedores estavam torcendo para o Palmeiras, inclusive os cariocas”, lembra.

Ele só foi para o Rio de Janeiro porque abriu uma vaga no carro do dentista Albino Oliveira, que então levou Geraldo, seus irmãos e um cunhado para o local da partida.

Foi o cunhado, inclusive, que convenceu Geraldo a driblar o diretor da empresa onde trabalhava na época, utilizando um atestado médico.

“Eu mostrei para o meu chefe o atestado e ele perguntou: ‘Você foi para o Rio de Janeiro, né?’, e eu tive que responder que sim. Mas ele entendeu. Ele era palmeirense também”, se recorda. “Eu queria muito ir, não tinha como perder uma oportunidade dessas”, relembrou o torcedor.

Se não fosse para Rio, Geraldo não teria visto de perto jogadores como Jair Rosa Pinto e Waldemar Fiume, titulares do Palmeiras no torneio.

“O Jair estava na Cinelândia. Nós o vimos quando fomos comprar os ingressos para o jogo, um dia antes da partida. Ele não gostava de concentração. E o Waldemar estava no Corcovado quando a gente saiu para passear”, contou.

Geraldo até chegou a fotografar esses momentos, mas, como acabou de se mudar, as fotos estão guardadas em caixas junto com a sua camisa do Palmeiras, que certamente ele usaria para assistir à decisão.

O resultado, ele já arrisca: “O Chelsea é forte, mas o Palmeiras tem mais conjunto. Tem mais mentalidade naquilo que vai fazer. Em campo, vai ser como se fosse um Davi contra o Golias, mas eu acredito que o Palmeiras ganha. Não vai ser muito. Vai ser 1 a 0, 2 a 1”, finalizou o palmeirense.