Ouro no Rio-2016, Douglas Souza é convocado para as Olimpíadas de Tóquio

Barbarense está entre os 12 jogadores convocados para a Seleção Brasileira que vai defender o título no vôlei masculino

Essa será a segunda Olimpíada disputada pelo jogador de 25 anos – Foto: Guilherme Cirino / CBV

Cinco anos depois do ouro no Rio-2016, o barbarense Douglas Souza, de 25 anos, voltará a disputar os Jogos Olímpicos neste ano, em Tóquio. Ele está entre os 12 jogadores que formarão a Seleção Brasileira de vôlei no Japão.

A lista de convocados foi definida pelo técnico Renan Dal Zotto neste domingo (27), logo após o Brasil ter conquistado o inédito título da Liga das Nações, na Itália. Douglas, inclusive, fez parte do time campeão.

Essa será a segunda Olimpíada disputada pelo barbarense, que joga como ponteiro. Douglas era o caçula da seleção em 2016 e, desde então, tem ganhado cada vez mais oportunidades dentro de quadra. Atualmente, ele é jogador do Vibo Valentia, da Itália.

Segundo a CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), com o troféu da Liga das Nações na bagagem, a Seleção Brasileira voltaria para casa nesta segunda e se reapresenta para os treinamentos na próxima quinta-feira, em São Paulo.

Douglas é o terceiro atleta da RPT (Região do Polo Têxtil) com vaga garantida em Tóquio. Os outros classificados são o nadador americanense Murilo Sartori e o atirador paralímpico Alexandre Galgani, de Sumaré.

CONFIRA OS 12 CONVOCADOS:

Levantadores

Bruninho

Fernando Cachopa

Opostos

Wallace

Alan

Centrais

Lucão

Maurício Souza

Isac

Ponteiros

Lucarelli

Leal

Maurício Borges

Douglas Souza

Líbero