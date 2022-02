Organizada do Palmeiras vai transmitir final do Mundial no ginásio do Zanaga

A subsede de Americana da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, vai instalar um painel de LED no Ginásio de Esporte Professor Roberto Polati, no bairro Antonio Zanaga, para transmitir a decisão do Mundial de Clubes da Fifa, entre Palmeiras e Chelsea, neste sábado, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Partida será transmitida em painel de LED – Foto: Mancha Verde / Divulgação

A final vai começar às 13h30, mas o ginásio já vai estar aberto para receber as pessoas a partir das 10h. O evento tem o apoio da prefeitura e a entrada será permitida mediante a entrega 1 kg de alimento, que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

A Mancha Verde alerta que vai proibir o uso de rojão, bombas e também de cooler com bebidas durante a transmissão da final. No entanto, sinalizadores e outros dispositivos que emitem fumaça estão liberados.

A torcida afirma ainda que todas as medidas sanitárias contra a Covid-19 serão estabelecidas, como aferição de temperatura e disponibilidade de álcool em gel. Além disso, quem resolver assistir à partida no ginásio deve apresentar o comprovante de vacinação e estar usando máscara durante o jogo.

A Mancha Verde coloca à disposição o número de WhatsApp (19) 99586-6071, para contato sobre eventuais dúvidas e mais informações relacionadas ao evento deste sábado.