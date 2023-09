Oitavas de final do Gigantão começam nesta segunda

Gigantão tem rodadas noturnas - Foto: Prefeitura de Americana

Começa nesta segunda-feira (11) a disputa das oitavas de final do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, que é realizado pela Secretaria de Esportes de Americana. A partida que abre o mata-mata do torneio é São Roque e Zanaga FC, disputado às 19h30 no Complexo Esportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

As partidas no período da noite, novidade para a edição deste ano, continuarão até quinta-feira. No sábado, ao longo do dia, as oitavas serão encerradas com quatro jogos, sendo dois no campo do Unidos da Cordenonsi e dois no Guarani. A segunda divisão, por sua vez, terá a disputa das oitavas de final no domingo (17).

“Depois do sucesso dos jogos noturnos na primeira fase, decidimos retomar essa novidade para as oitavas do Gigantão. A expectativa é de duelos emocionantes e uma grande presença das torcidas fazendo a festa no Centro Cívico. Boa sorte a todas as equipes”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os confrontos de mata-mata

Primeira divisão:

Segunda (11/09)

19h30 – São Roque x Zanaga FC

Terça (12/09)

19h30 – Bruxela x Cantareira

Quarta (13/09)

19h30 – Descubra x São Vito

Quinta (14/09)

19h30 – Cidade Jardim x Mirandola

Sábado (16/09)

14h – Zanaga x Malucos da Praia

14h – Novo Mundo x River Plate

16h – Paraná x Unidos Mathiensen

16h – Guanabara x Barrocos

Segunda Divisão – domingo (17/10)

8h – Grêmio Horizonte x Santa Cruz

8h – Arsenal Novo Mundo x Boa Vista

8h – Unidos da Morada x Unidos do São Luiz

8h – Atlético Guanabara x Lírios City

10h – Estrela Azul x Sporting ZNC

10h – Liverpool x Lions

10h – Paysandu x Leão Esporte Clube

10h – América II x Benedettos

