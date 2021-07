Novo treinador do Rio Branco ‘estreia’ em jogo-treino contra a Ponte Sub-23

Contratado pelo Rio Branco nesta quarta-feira (30), o treinador Bira Arruda já poderá ver seus atletas em ação nesta sexta, quando o Tigre realiza um jogo-treino contra o time Sub-23 da Ponte Preta. A atividade acontece a partir das 9h30, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Durante o confronto, o treinador vai observar os jogadores que ele tem em mãos e analisar quais peças ainda faltam para o elenco. A escalação inicial terá: Felipe Ramos; Casão, Léo Cruz e Crepaldi; Pimentel, Nicola, Luis Antonio e Bruno Franco; Agnaldo, Souza e Thiago.

Técnico foi contratado pelo clube nesta quarta e já poderá ver os atletas em ação – Foto: Reprodução

“O jogo-treino de amanhã vai ser importantíssimo para a gente ver como está o elenco individualmente falando, para poder também trabalhar em cima daquilo que observarmos em termos táticos e saber também em quais condições estão os atletas que já estão treinando no clube desde março”, disse.

Ele afirmou que, só depois, indicará reforços para a diretoria. “Para eu poder solicitar alguma contratação pontual, eu tenho de primeiro avaliar os atletas que estão hoje no clube”, apontou.

Atualmente, o clube tem 20 atletas confirmados para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, que começa em 22 de março. Parte já se apresentou para o início dos treinamentos em 1º de março. “Acho que é uma equipe bastante qualificada”, avaliou o comandante.

O Rio Branco ainda pode contratar mais seis atletas para a competição, já cada equipe pode inscrever, no máximo, 26 na lista A, além de um número ilimitado de jogadores das categorias de base.

Vistoria

Nesta semana, o Décio Vitta passou por uma vistoria da FPF (Federação Paulista de Futebol), que, segundo o Tigre, aprovou as condições do estádio realização das partidas válidas pela Bezinha. Os procedimentos foram conduzidos pelo delegado André Benítez, representante da federação.

“Estamos em constante trabalho de manutenção e preservação desde o ano passado. O André comentou que ficou muito feliz com as condições e que servimos de referência”, comentou o vice-presidente administrativo do clube, Vinícius Carreon, que é encarregado pela manutenção do DV.