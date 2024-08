Novo Complexo de Esportes do Flamboyant visa democratizar a prática do tênis em Santa Bárbara

Localizado entre as ruas Monte Sião, Jatobá e Jequitibá, espaço tem as duas primeiras quadras públicas de tênis na cidade

O novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Jardim Flamboyant, em Santa Bárbara d’Oeste, foi entregue pela prefeitura nesta quinta-feira (29). Localizado entre as ruas Monte Sião, Jatobá e Jequitibá, o espaço foi ampliado com as duas primeiras quadras públicas de tênis da cidade.

Espaço com as quadras de tênis foi inaugurado nesta quinta-feira – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Foram construídos ainda mais duas quadras de vôlei de areia, quadra de basquete 3×3, nova academia ao ar livre, playground, iluminação em LED, alambrados e paisagismo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O secretário de Esportes de Santa Bárbara, Vinícius Furlan, enfatiza que a proposta com as quadras de tênis é de dar a oportunidade para mais pessoas sobre a prática desta modalidade. “A gente só tinha essas quadras em clubes e espaços privados. A partir de agora, o espaço estará aberto para a população”, explicou Vinícius.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo ele, o novo complexo também contará com programa Qualidade de vida, com professores de educação física que irão dar aulas para a melhor idade pela manhã e para as crianças durante as tardes.