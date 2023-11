Novembro Azul terá corrida com recordista de maratonas e ex-jogador da seleção

A 12ª edição do Novembro Azul O Jogo/Colorado acontece neste domingo (12), na Arena Colorado (Estádio Victório Scuro), em Americana. Neste ano, o evento contará com uma corrida com o maratonista e morador de Americana Hugo Farias, que completou 366 maratonas em 366 dias consecutivos. A ação tem o apoio da FM Gold (94,7).

O tradicional jogo de futebol, por sua vez, teve nesta quarta-feira (8) a confirmação da presença de Muller, ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira. Além dele, estarão presentes na celebração o ex-lateral do Tricolor Paulista e do Rio Branco, Pavão, assim como Fumagalli, Zé Teodoro, César Xavier, Ronaldo Lincoln, Marcinho Rocha e Walkinho.

O jornalista Zaramelo Jr. e o médico Rogério Panhoca são organizadores do evento – Foto: Divulgação

Outro confirmado é o narrador Osvaldo Luís. No entanto, a grande novidade para 2023 é a presença do maratonista Hugo Farias, padrinho Novembro Azul. Ao seu lado, cerca de 130 atletas irão correr cinco quilômetros em um trajeto que parte do Bike Hotel, no Jardim Terramérica. O destino final é a Arena Colorado.

De acordo com o jornalista Carlos Zaramelo Júnior, um dos idealizadores do evento, o intuito do Novembro Azul é conscientizar a população acerca da importância da prevenção ao câncer de próstata.

“O objetivo principal é a conscientização. Passar a mensagem e dar o recado da importância da prevenção, do homem procurar o médico dele, para que então possa fazer a indicação do melhor exame. Se vai ser só o exame de sangue ou o de toque, que ainda existe um tabu gigantesco, em pleno século XXI”, disse.

“A intenção é passar essa mensagem, para que o homem tenha a consciência que ele precisa cuidar da saúde. Esse é o nosso objetivo desde a primeira edição. Eu organizo ao lado do doutor Rogério Panhoca e a gente sempre diz que se um homem que estiver no evento se conscientizar disso, já alcançamos o objetivo e ficamos satisfeitos”, completou Zaramelo Júnior.

Doação

No dia do evento, por fim, haverá a troca de 2 quilos de sabão em pó por uma camiseta oficial do Novembro Azul. Será permitida a retirada de apenas uma camiseta por pessoa, independentemente da quantidade de sabão doada.

O total arrecadado será doado para entidades de Americana e região que estão inscritas no cadastro do Colorado.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.