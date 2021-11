Novembro Azul atrai cerca de mil pessoas no estádio Victório Scuro

Cerca de mil pessoas passaram pelo estádio Victório Scuro neste domingo (7), durante o Novembro Azul de Americana. Segundo a organização, todas as 350 camisetas disponibilizadas para troca por sabão em pó se esgotaram em menos de uma hora.

Organizadores e convidados estiveram reunidos neste domingo (7) – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A organização ainda está fazendo o levantamento da quantidade de produto arrecadado, mas já estima um total de 2 toneladas. Dentro de campo, onde houve um amistoso de futebol, as redes balançaram quatro vezes.

Diego Jussani, César Xavier e Valdir Trindade marcaram os gols do time de branco, enquanto Fumagalli descontou para a equipe azul. O jogo foi apitado por José Henrique de Carvalho, ex-árbitro do quadro da CBF.

“Foi uma atmosfera incrível em todos os sentidos. Comparecimento de público, troca de camisetas, presença de convidados, interesse da mídia, nível técnico do jogo… Enfim, a décima edição do Novembro Azul entra para a história”, disse o jornalista Zaramelo Jr., um dos organizadores.

“Com certeza, a sensação é de missão cumprida. Pudemos passar a mensagem que norteia o evento e agradeço a todos que participaram. Foi lindo. Estou muito feliz”, afirmou o também organizador Rogério Panhoca. O evento teve realização do jornal O Jogo e do Colorado Esporte Clube, com apoio do LIBERAL.