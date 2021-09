Nove amistosos movimentam os campos de SB neste fim de semana

Nove amistosos de futebol amador vão agitar os campos de Santa Bárbara d’Oeste neste fim de semana. As atividades marcam o retorno dos confrontos entre times amadores da cidade, que tiveram a programação suspensa por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Os jogos servem como preparação para os campeonatos municipais, que serão retomados pela Seme (Secretaria Municipal de Esportes) em 2022.

No Santa Rita, Internacional entra em campo neste sábado, às 15 horas, contra um adversário a definir. No domingo, às 9 horas, haverá uma partida entre Audax e Vilas.

O campo do Jardim Europa também vai receber dois amistosos: entre Unidos do Europa e um adversário ainda indefinido, no sábado, às 15 horas; e entre Ajax e Titans, no domingo, às 9 horas.

No Mollon, Unidos do Bosque e Real Nati se enfrentam no domingo, às 9 horas. No Laudissi, dois duelos estão previstos: entre Cogumelo e Atlético Luzia, no sábado, às 15 horas, e um jogo de categorias de base no domingo, às 9 horas.

No Jardim Alfa, Berna Bocha e Criciúma medem forças no sábado, às 15 horas. No domingo, às 9 horas, o gramado será palco para Tusb e Selva.