Novato no ouro do Rio, Douglas vai a Tóquio vivendo nova fase na carreira

O barbarense Douglas Souza, de 25 anos, um dos doze jogadores convocados para representar a seleção brasileira masculina de vôlei na Olimpíada, chega a Tóquio, no Japão, em uma nova fase. Na edição anterior dos Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro, ele tinha 20 anos e era um dos caçulas da seleção, que conquistou o ouro em casa.

Mais experiente e como titular, Douglas falou com a reportagem do LIBERAL. Ele comemora o momento da carreira. Na edição dos jogos que ocorreu no Brasil, o ponteiro foi convocado após corte de Murilo, quando jogava pelo Sesi. Acabou não aproveitado durante a conquista do ouro.

Cinco anos depois, representa a nova geração e renovação da seleção. Ele atua no Vibo Valentia, da Itália. “Eu chego em uma condição muito diferente de 2016. Eu estava pronto para jogar, mas era um dos mais novos, uma novidade.”

Atleta de Santa Bárbara vai em busca de seu segundo título olímpico, agora como um dos titulares – Foto: Guilherme Quirino / CBV

Os anos de trabalho e boas atuações renderam frutos para o jogador.

“Agora, eu chego como um dos principais do time. Todo mundo tem uma confiança a mais, por toda a construção e ciclo que houve. Estou muito feliz e muito grato em poder ajudar minha equipe cada vez mais”, declarou o ponteiro.

O jogador revela que a seleção está focada em conquistar a medalha de ouro. O principal motivo é o título inédito da Liga das Nações, conquistado no fim de junho, na Itália, de virada, em cima da Polônia. O torneio é visto como um preparatório para a Olimpíada.

Douglas foi titular e figurou entre os doze convocados para representar o Brasil em Tóquio.

“Foi muito incrível, toda a equipe jogou muito bem. Deu para ter noção de como vai ser no Japão e se preparar para a Olimpíada. Todos se comportaram muito bem nesta situação de bolha com a pandemia do coronavírus, muito diferente do que estávamos acostumados”, relatou.

PAÍS EM CRISE

Douglas falou da importância de trazer alegria ao brasileiro em um ano de crise no País. “Tem sido muito difícil, desde o início da pandemia. Muitas incertezas, desemprego. O nosso país está um caos. A gente sabe. Para nós, seria emblemático, muito importante trazer essa medalha de ouro.”

Para o jogador, a conquista pode “trazer de volta o brilho nos olhos dos jovens atletas, que daqui uns anos estarão representando o Brasil, tomara que em uma condição melhor.”

INVESTIMENTO

Ao comentar sobre Santa Bárbara e região, Douglas fala com saudade. “Tenho um respeito, um carinho muito grande. Por Americana também, pela região toda, onde vivi minha infância antes de sair de casa e buscar meu sonho. Tenho muito orgulho de vir daí e levar o nome da cidade para o resto do mundo, como tenho feito nos últimos anos.”

Assim como em quadra, o jogador não alivia quando é preciso atacar.

“Infelizmente, tem pouco incentivo ao esporte na região. Poderíamos ter muitos outros nomes, já temos referências de atletas daí que deram muito certo. Santa Bárbara é uma cidade muito talentosa, esportivamente falando”, destacou o jogador.