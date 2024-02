Novamente nos acréscimos, Rio Branco derrota Audax fora de casa e pula para 5º lugar

Com emoção, o Rio Branco chegou à segunda vitória consecutiva na Série A4 do Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira (21), o Tigre enfrentou o Osasco Audax, no estádio José Liberatti, em Osasco, e venceu por 2 a 1.

A partida foi válida pela 6ª rodada da competição e definida nos acréscimos, com gol de pênalti do zagueiro Gustavo Brandão. O resultado deixa a equipe americanense na 5ª colocação, com 10 pontos.

O primeiro tempo foi de domínio do Rio Branco. Desde os minutos iniciais, a equipe criou oportunidades com Kayllan, duas vezes, Gui Marques e Grigor, que não acertaram a finalização. Além disso, o time ficou próximo do gol com Gustavo Brandão, que finalizou para o lateral Fabrício, do Audax, tirar em cima da linha.

Zagueiro Gustavo Brandão comemora o gol da vitória do Tigre – Foto: Sanderson Barbarini / FOTOP

Aos 27 minutos, o Tigre chegou a balançar as redes com Batista, mas a arbitragem anulou por impedimento. Posteriormente, aos 36, Gui Marques cobrou falta na trave e, na sequência, Felipe Muranga abriu o placar no rebote. A melhor oportunidade da equipe de Osasco surgiu dos pés de Caíque, que arriscou de fora da área, mas finalizou para fora.

Já na segunda etapa, o Rio Branco continuou colecionando chances perdidas. Carlos Iury e Bruninho tiveram as melhores oportunidades, mas desperdiçaram. Assim, o Audax foi em busca do gol de empate e obrigou o goleiro Eder a fazer grandes defesas.

Aos 29 minutos, no entanto, João Farias aproveitou bola mal afastada pela defesa americanense e finalizou de fora da área, igualando o marcador. Após o empate, a equipe da casa criou mais oportunidades, mas parou novamente em Eder. Buscando a vitória, Valmir Israel colocou em campo Bismarck e Luan nos minutos finais.

Zagueiro goleador

Nos pés de Luan começou o lance do gol da vitória. Após jogada pelo lado esquerdo, o meia foi derrubado dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Na cobrança, aos 46 minutos, o zagueiro Gustavo Brandão, artilheiro do time, converteu e deu a vitória ao Rio Branco, chegando ao seu terceiro gol na competição.

Com a vitória, o Tigre chega a 10 pontos e assume a 5ª posição, ultrapassando o Audax, que permanece com nove e cai para o 6º lugar. Agora, o Tigre volta a campo no domingo (25), às 10h, novamente fora de casa, para enfrentar a Francana. A partida será no estádio Doutor Lancha Filho, conhecido como Lanchão.

Já o Audax joga de novo no sábado (24), novamente em casa, diante do o vice-líder São-Carlense, às 16h.