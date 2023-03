Nova Odessa recebe Jogo Beneficente das Estrelas neste sábado

Acontece neste sábado (4), em Nova Odessa, a segunda edição do Jogo Beneficente das Estrelas, no Estádio Municipal Natal Gazzetta, o Campo do Progresso.

A partida, que está marcada para as 14h, é promovida pela prefeitura e terá a participação de ex-jogadores como Giovanni, ex-Santos; Flávio Conceição e Marcos Assunção, ex-Rio Branco e Palmeiras; Dodô, ex-São Paulo; Amaral, ex-Palmeiras; e Chicão, ex-Corinthians.

Partida está marcada para as 14h deste sábado – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O jogo será disputado entre os times Seleção dos Craques, que contará com os nomes mais conhecidos, e Seleção de Nova Odessa, que terá os jogadores master dos clubes da cidade. A entrada para o público é gratuita, perante a doação de 2 litros de leite longa vida, que serão distribuídos para famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito de Nova Odesa, Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), celebrou a volta da partida de futebol solidária. A primeira edição foi realizada em 2021, em um momento de flexibilização da pandemia de Covid-19.

“Ver a alegria das pessoas na arquibancada do Progresso no primeiro Jogo das Estrelas, o primeiro grande evento com público que fizemos após a primeira fase da pandemia, nos encheu de esperança. Foi o jogo da esperança. Deu super certo e, por isso, estamos reeditando essa partida amistosa, que visa ajudar ao próximo”, afirmou.