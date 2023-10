Nos EUA, Luan Chileno dá aulas de muay thai para segurança de Lionel Messi

Guarda-costas do craque argentino viralizou nas redes sociais; americanense é lutador e professor

O lutador americanense Luan Chileno, tetracampeão mundial de muay thai e que atualmente vive nos Estados Unidos, está dando aulas para um aluno inusitado: o segurança de Lionel Messi.

Contratado para ser guarda-costas do craque argentino em sua chegada ao país, Yassine Chueko viralizou nas redes sociais por estar próximo do jogador até mesmo dentro de campo.

Chueko é um ex-soldado estadunidense, que seguiu carreira militar e foi enviado para combater no Iraque e Afeganistão, de acordo com o jornal argentino “La Nación”.

Além disso, pratica artes marciais e possui lutas profissionais no currículo. Ele foi contratado pelo ex-jogador inglês David Beckham, dono do Inter Miami, clube de Messi, assim que o camisa 10 foi contratado.

Ao LIBERAL, Chileno contou que conheceu o segurança na Tailândia, quando treinaram na mesma equipe, mas não eram próximos. Agora, nos Estados Unidos, Luan tem treinado Yassine Chueko há cerca de três meses.

O tempo foi suficiente para que a dupla construísse uma amizade. “Além de treino na academia, fazemos treinos por fora, porque é meu amigo pessoal também”, disse.

Em seu post mais recente no Instagram, inclusive, Chueko publicou um vídeo de um treino com o americanense, seguido de uma foto. “Obrigado, irmão, por me manter em forma”, escreveu o segurança.

